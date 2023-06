Incendio a Parigi, crolla un palazzo in centro. Due dispersi e almeno 29 feriti, 4 gravi

Ascolta la versione audio dell'articolo

Erano le 16.55 a Parigi quando il centralissimo 5° arrondissement, zona del Pantheon, è stato scosso da una forte esplosione, che ha colpito un edificio in rue de Saint-Jacques. Le fiamme sono divampate nel palazzo, che ospita anche la Paris American Academy, scuola di design e moda, e la facciata dell’edificio è poi crollata, mentre i palazzi vicini sono stati evacuati. Il bilancio, ancora provvisorio, è di due dispersi, che si cercano attualmente sotto le macerie, e 29 feriti, di cui 4 in condizioni gravi. L’unità di crisi della Farnesina si è attivata per verificare l’eventuale coinvolgimento di cittadini italiani.

L’incendio è stato circoscritto ma non spento. Al lavoro 270 vigili del fuoco, con 70 veicoli d’emergenza sul posto. Sulle cause le autorità mantengono al momento la prudenza, anche se è stata da più parti evocata l’ipotesi della fuga di gas. Inizialmente un funzionario dell’arrondissement, Edouard Civel, ha parlato su Twitter di un’esplosione dovuta a una fuga di gas e l’emittente Bfmtv riporta che diversi testimoni hanno riferito di un forte odore di gas prima dell’esplosione, mentre altri hanno raccontato che negli ultimi giorni erano stati effettuati dei lavori alla rete del gas in strada.

Procura: cause ancora ignote

Ma la procura ha precisato che “in questa fase non è possibile determinare la causa dell’incidente” e la portavoce della polizia di Parigi, Loubna Atta, ha riferito che è troppo presto per determinare la causa dell’incendio e ha aggiunto di non poter confermare le notizie secondo cui sarebbe stato causato da una fuga di gas.La procura di Parigi ha aperto un’inchiesta per “lesioni involontarie”.

La procuratrice Laure Beccuau, giunta sul posto, ha spiegato che gli investigatori proveranno ad appurare “se c’è stata un’inosservanza di un regolamento o una disattenzione individuale che possa avere portato a questa esplosione che avrebbe causato queste lesioni”. Il capo della polizia di Parigi, Laurent Nunez, anche lui arrivato sul posto come pure la sindaca Anne Hidalgo, ha riferito che l’intervento dei vigili del fuoco ha impedito che l’incendio si propagasse a due edifici vicini, che sono stati però “seriamente destabilizzati dall’esplosione.

Pompieri e operatori sanitari intervengono per arginare le fiamme e curare i feriti dell’incendio in rue Saint-Jacques, a Parigi. (EPA/Mohammed Badra)

La sindaca Anne Hidalgo sul posto

La sindaca di Parigi, Anne Hidalgo, si è subito recata sul posto, mentre il ministro dell’Interno francese, Gérald Darmanin, anche lui arrivato sul posto, ha invitato la popolazione a evitare la zona per facilitare i soccorsi. Sulla base delle immagini, è stato colpito un edificio della Paris American Academy, una scuola di moda e design bilingue situata al 277 di rue Saint-Jacques. Si ignora il numero di persone che erano presenti nell’edificio.