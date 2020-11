Incendio nello stabilimento di Taranto di ArcelorMittal, a fuoco il nastro trasportatore Non si registrano feriti dell’evento che si è scatenato nel tardo pomeriggio di domenica tra gli altoforni e l’area cokeria dove si sono sprigionate in più punti le fiamme di Enrico Netti

(Imagoeconomica)

Non si registrano feriti dell’evento che si è scatenato nel tardo pomeriggio di domenica tra gli altoforni e l’area cokeria dove si sono sprigionate in più punti le fiamme

1' di lettura

Ieri sera un incendio ha bruciato in più punti un nastro trasportatore nello stabilimento ArcelorMittal di Taranto. Si è sprigionato un denso fumo nero che si è visto in tutta la città. L’area interessata è tra la cokeria e gli altoforni e non si registrano feriti. Dall’azienda nessun commento mentre sui social si possono trovare le immagini riprese dai cittadini. L’episodio ha destato allarme e riproposto i problemi di sicurezza all’interno del polo siderurgico. «Basta lavorare in queste condizioni, ne va della nostra vita» è il commento del sindacato Flmu Cub, secondo il quale gli operai sono costretti a «operare ogni giorno su impianti fatiscenti e a rischio come questo». Per il movimento ambientalista Tamburi Combattenti, «oggi (15 novembre 2020 ndr) è andata, domani chissà. Un fumo denso e carico di inquinanti si è riversato sul rione Tamburi ad orario di cena. Ha bussato alle nostre finestre, si è intromesso tra noi ed i nostri cari invadendo la nostra intimità. Un virus come il Covid-19 è possibile evitarlo stando attenti. La scelta è nostra. L’ex Ilva, invece, ci obbliga ad ammalarci e a morire prematuramente o a scappare dalle nostre case e dalle nostre radici». L’associazione Giustizia per Taranto parla di «una vergogna senza fine. Mentre nel dibattito politico si parla di industria green, Ilva rimane un gigantesco impianto fatiscente, inquinante e pericoloso».

Loading...