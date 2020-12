Incendio nella stiva di un traghetto. La nave torna in porto Le fiamme si sono sviluppate nel garage di un ferry della Tirrenia diretto da Genova alla Sardegna. Una ventina i mezzi danneggiati ma nessun ferito a bordo di Raoul de Forcade

Paura a bordo del traghetto Athara della compagnia Tirrenia (gruppo Onorato armatori). Sulla nave, partita mercoledì sera da Genova con destinazione Porto Torres, si è sviluppato un incendio nella stiva. A bordo dell’unità c’erano 176 passeggeri e 42 membri di equipaggio.



Le fiamme si sono alzate all’interno del garage destinato al trasporto di autoveicoli e semirimorchi, sembra da un camion frigo, e sono state contenute grazie ai sistemi antincendio di bordo. Nessuna persona, fa sapere la Capitaneria di porto di Genova con una nota, «è stata coinvolta nell’incendio: non ci sono feriti e nessuno ha necessitato di assistenza».

L’evento si è verificato mentre Athara era in navigazione al largo della Corsica, a circa 40 miglia nautiche da Genova, dove l’unità è rientrata alle ore 2,40 del mattino. Mentre il traghetto tornava indietro, il personale di bordo ha iniziato a spegnere le fiamme. A titolo precauzionale, la Capitaneria ha disposto l’uscita in mare di una motovedetta, che ha raggiunto la nave per fornirle assistenza in caso di necessità.

Non appena Athara è giunta all’ormeggio a Genova, sono intervenuti a bordo i Vigili del fuoco, che hanno estinto gli ultimi focolai presenti, gli ispettori della sicurezza della navigazione della Guardia costiera e i tecnici del Rina (la società di classificazione e certificazione) per verificare le condizioni della nave.

Tutti, gli accertamenti, fanno sapere dalla Capitaneria, «sono stati messi a disposizione della Procura di Genova per il coordinamento delle indagini». Da una primissima ricostruzione, spiega la nota, «le fiamme avrebbero inizialmente interessato un carico refrigerato e quindi, si sarebbero, propagate ai mezzi contigui, circa una ventina , con danni più o meno evidenti, tra automezzi e rimorchi».