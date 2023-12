Incendio Tivoli, sicurezza ospedale sotto accusa: rischiano vertici Asl

Ascolta la versione audio dell'articolo

Piani di evacuazione, nomi dei referenti per il servizio di guardia antincendio, aggiornamento dell’intero sistema di sicurezza e certificazione dei generatori di corrente potrebbero finire sul tavolo degli inquirenti nelle prossime ore per stabilire le responsabilità su quanto accaduto all’ospedale di Tivoli, dove tre persone sono morte per l’incendio scoppiato venerdì scorso 8 dicembre.

A rischiare, salendo nella catena di responsabilità, sono certamente i vertici della struttura e quindi della Asl di Roma 5. In attesa degli esiti dell’autopsia sui corpi delle vittime che avverrà entro mercoledì prossimo 13 dicembre - a breve sarà conferito l’incarico al medico legale e al tossicologo - prosegue dunque la raccolta di elementi da parte della Procura.

Nel fascicolo aperto dai pm è stato escluso il dolo e si indaga per omicidio plurimo colposo e rogo colposo: il provvedimento al momento non vede indagati, ma nuovi sviluppi arriveranno dall’esame di documenti, testimonianze e tabulati. Dalle immagini delle telecamere, in parte già visionate, emerge il punto da cui sono partite le fiamme - un luogo di stoccaggio dei rifiuti sul retro dell’ospedale - ma anche l’orario in cui le fiamme sono divampate propagandosi rapidamente.

A testimoniare i momenti di caos iniziale sono innanzitutto le chiamate effettuate singolarmente da pazienti e operatori sanitari. “Sono stato chiamato da una conoscente, non ho guardato l’orologio ma potevano essere le 22.45. ’Probabilmente c’è un incendio in ospedale’, mi hanno detto.

Poi le telefonate si sono moltiplicate e non solo quelle fatte a me - racconta Andrea Biddau, presidente dell’associazione volontari radio soccorso della protezione civile locale di Tivoli - La nostra sede si trova a poche centinaia di metri e in meno di mezz’ora, dopo aver attivato la sala operativa regionale e il centro operativo comunale, eravamo sul posto per dare un supporto logistico ai soccorritori che erano lì”.