Domato l’incendio ad azienda chimica nel Novarese. Arpa: al momento nessun pericolo

L’incendio che questa mattina si è sviluppato alla Kemi, una azienda di solventi chimici per vernici a San Pietro Mosezzo, nel Novarese, “è stato praticamente domato grazie all’intervento dei mezzi antincendio dell'aeroporto, dei mezzi dei vigili del fuoco e soprattutto grazie all’uso degli schiumogeni”. A darne notizia la Polizia locale di Novara che fa, inoltre, sapere, che “sul posto sono presenti i tecnici di Arpa e sono stati avvisati anche Italgas e Acqua NovaraVco per possibili problemi di inquinamento delle reti”. Il Comune ha aperto in via precauzionale il Centro operativo comunale (Coc) e volontari della Protezione civile si stanno muovendo per informare la cittadinanza. Il rogo, di vaste proporzioni e dalle cause ancora da accertare, non avrebbe provocato feriti.

Arpa Piemonte: al momento nessun pericolo nel Novarese

Non sembrano esserci situazioni di rischio al momento nell’aria e nelle acque nei pressi della Kemi srl di Novara dove stamattina si è sviluppato un incendio. Secondo quanto comunica Arpa Piemonte, dai primi controlli effettuati con strumentazione portatile su monossido di carbonio, formaldeide e acido solfidrico non ci sarebbero situazioni di pericolo. Tecnici dell’agenzia dell’ambiente sono sul posto e proseguiranno i controlli sulla qualità dell’aria e sulla gestione delle acque di spegnimento, oltre a seguire i controlli nelle nelle zone abitate per potenziali ricadute dei fumi.



Tutti salvi gli operai al lavoro nell’azienda

Nell’azienda chimica lavoravano una cinquantina di persone; quando è divampato l'incendio ce n'era una trentina, tutti sono riusciti a mettersi in salvo. «È un macello, è scoppiato tutto il capannone, è tutto bruciato», dice una donna sul piazzale davanti alla fabbrica in un video diffuso da un consigliere comunale di Novara, Giuseppe Gagliardi (Forza Italia). Il piano di emergenza dell’azienda è stato subito attivato e questo ha consentito di evacuare tutta la fabbrica.

Sindaco Novara: finestre chiuse e se possibile restare a casa

«L'incendio divampato questa mattina in un’azienda di San Pietro Mosezzo è ancora in corso. È sotto controllo da parte dei vigili del fuoco, ma ovviamente si è alzata una colonna di fumo che potrebbe creare rischi sotto il profilo ambientale e della salute». Lo scrive sulla sua pagina Facebook Alessandro Canelli, sindaco di Novara. Il sindaco invita anche la cittadinanza ad essere prudente: «Si raccomanda alla cittadinanza, in attesa dei risultati delle analisi che dovranno essere fatte sull'impatto dell'evento, di tenere le finestre chiuse e, se non assolutamente necessario, di rimanere in casa», scrive ancora su Facebook Canelli. «La raccomandazione vale a maggior ragione per le scuole e gli istituti scolastici della città: è importante che i bambini rimangano in classe con le finestre chiuse».