Incendio su un traghetto, salvi passeggeri e equipaggio

Ascolta la versione audio dell'articolo

1' di lettura

Un incendio è scoppiato a bordo del traghetto “Euroferry Olympia” della Grimaldi Lines in rotta da Igoumenitsa a Brindisi. Secondo quanto riportano i media greci, le fiamme si sono sviluppate a bordo all’altezza dell’isola di Corfù, a 10 miglia dalle coste greche, nel garage del traghetto, probabilmente in un camion. Il capitano della nave ha dato l’ordine di evacuazione alle 4.30 del mattino.

Tutti i 237 passeggeri ed i 50 membri dell’equipaggio sono stati messi in salvo con le scialuppe di soccorso, ha reso noto il vice ministro per la Navigazione greco Kostas Katasafados, precisando che stanno tutti bene. I passeggeri sono stati trasferiti a Rodi. In soccorso al traghetto in fiamme sono arrivate cinque imbarcazioni della Guardia Costiera greca e anche altre navi private che si trovavano nella zona si sono unite alle operazioni di salvataggio.

Loading...

La nave Euroferry Olimpia sarebbe dovuto arrivare a Brindisi alle 8.30. Il traghetto effettua servizio quotidiano di linea tra i due porti. Non è ancora nota la lista dei passeggeri a bordo, in particolare non si hanno notizie sulla loro nazionalità. L'equipaggio e il comandante dovrebbero essere italiani.