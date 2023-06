Incendio in una delle torri Trilogy a Milano: nessun ferito

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

Incendio in un palazzo di 15 piani a Milano. Le fiamme si sono sviluppate attorno alle 16.50 negli ultimi due piani in una delle “Trilogy Towers” di via Gallarate 1, a Milano, coinvolgendo un appartamento al 13esimo e, in maniera più leggera, un altro al 14esimo. Nessun ferito perchè gli ultimi piani sono completati ma non ancora abitati in quanto sono in fase di arredamento. Si tratta infatti di una recente iniziativa immobiliare nel capoluogo lombardo da 101 appartamenti in totale, uno sviluppo firmato da AbitareIn Spa con la collaborazione di diversi studi di architettura con appartamenti ancora in fase di commercializzazione.

Il complesso sorge nella zona di Piazzale Accursio in prossimità dell’ex Tiro a Segno, che ospiterà a breve la nuova sede del Consolato Americano, ora in costruzione. Sembra che l’appartamento fosse al momento adibito ad area di “stoccaggio” dei componenti e degli arredi con cui si stanno ultimando le diverse unità abitative e che non fosse ancora connesso a un operatore elettrico. Sul posto sono presenti i vigili del fuoco di Milano con nove squadre inviate dalla centrale operativa nella zona delle torri che si affacciano su piazzale Accursio. Ancora ignote le cause dell’incendio.

Loading...

Milano, incendio alle 'Trilogy Towers' di via Gallarate: pompieri al lavoro

Trilogy Towers è un complesso residenziale composto di tre torri, Diamond, Platinum e Gold, rispettivamente di 18, 15 e 11 piani, immerso in oltre 5mila mq di spazi verdi. Un progetto di rigenerazione urbana che deriva dalla demolizione di vecchi immobili dismessi, dotato delle principali soluzioni per garantire la massima sostenibilità ambientale ed efficienza energetica, quali impianti fotovoltaici, impianti geotermici, sistemi per il recupero delle acque piovane. Un mese fa era partita la consegna degli oltre 140 appartamenti di via Gallarate 2, una delle altre due torri, non colpita dall’incendio.