Incentivi auto 2021, dieci modelli scontati fino a 3.500 euro

Gli incentivi auto 2021 sono ancora disponibili. Grazie allo stanziamento di 40 miliardi, è disponibile uno sconto rottamazione di 3.500 euro (1.500 euro di contributo statale + 2.000 euro di contributo venditore) per le auto con emissioni di CO2 comprese tra i 61 e i 135 g/km. In questa fascia troviamo vetture con alimentazione a benzina, diesel, Gpl, metano e anche full hybrid e ibridi leggeri. Per accedere agli incentivi statali la nuova auto deve essere immatricolata entro il 30 giugno 2021 e avere un prezzo entro inferiore ai 40.000 euro senza iva (pari a 48.800 euro). Scopriamo 10 modelli con le qualità per accedere agli incentivi fino a 3500 euro.

