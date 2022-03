Incentivi auto 2022, 20 modelli elettrici da comprare a prezzo ridotto

Gli incentivi auto 2022 sono pronti a dare una “boccata” d'ossigeno ad un comparto in difficoltà. In attesa del testo definitivo, rispetto al passato la cifra massima per le auto elettriche dovrebbe scendere a 6500 euro in caso di rottamazione, si dovrà tenere l'auto almeno 12 mesi e la cifra massima di acquisto dovrebbe essere pari a 50000 euro iva esclusa.

