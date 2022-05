Incentivi auto 2022: 15 suv elettrici, ibridi, benzina, Gpl, Metano e diesel scontati

Gli incentivi auto 2022 puntano a dare una spinta ad un mercato in profonda crisi, nonostante di rivolgano esclusivamente alle persone fisiche (non a partite Iva) e alle aziende esclusivamente di car sharing. Il contributo sarà erogato anche in caso di acquisto con finanziamento, purché l’intestatario mantenga la proprietà del veicolo per almeno un anno.

Nel dettaglio per le auto fra 0 e 20 g/km di CO2, il contributo statale è di 3mila euro, più altri 2mila euro in caso di contestuale rottamazione. Per le vetture fra 21 e 60 g/km, l’incentivo sarà di 2mila euro più altri 2mila con la rottamazione. Per le vetture dell’ultima fascia, quelle categoria 61-135 g/km, pari a 2mila euro, il contributo sarà erogato solo con la rottamazione di una auto fino a Euro 5, intestata da almeno 12 mesi all’intestatario della nuova vettura acquistata (o a un familiare convivente). Più stringenti i limiti di prezzo rispetto al passato e quanto previsto. Ora si parte da 35mila euro per le auto 0-20 e 61-135 g/km e 45mila euro per le vetture 21-60 g/km (accessori compresi ma escluse Iva, Ipt e messa su strada); aggiungendo solo l’iva si arriva a 42.700 euro per la prima fascia e 54.900 per la seconda.

Leggi anche