Incentivi auto, Citycar compatte / Citroen C1

Si caratterizza per un design rinnovato con frontale più personale e con un look più incisivo. Le dimensioni da super compatta le consentono di districarsi ancora più agevolmente nel traffico grazie allai maneggevolezza (raggio di sterzata di 4,80 metri), comfort delle sospensioni e tenuta di strada. Tra le dotazioni, accessori semplici da usare come il Touch Pad da 7 pollici con tecnologia Mirror Screen, il Keyless Access&Start, la telecamera di retromarcia e l'Hill Assist. Massima attenzione per consumi ed emissioni di CO2 grazie alla massa contenuta in soli 915 kg e a motorizzazioni efficienti di ultima generazione.

Disponibile anche con cambio robotizzato ETG a 5 rapporti e in versione Airscape con tettuccio in tela apribile. Nel dettaglio la Citroen C1 1.0 VTi 72 Elle 5P è una Piccola 5 porte 4 posti della Citroen lunga 347 cm, larga 188 cm, alta 146 cm con un bagagliaio da 196 a 780 litri. Nella versione 1.0 VTi 72 Elle 5P costa 13.250 € con motore a benzina di 998 cc (Euro 6) capace di erogare una potenza massima di 53 kW/72 CV ed una coppia massima di 96 Nm a 4.400 giri/min. La trazione è anteriore. Il serbatoio ha una capienza di 35 litri. Le emissioni di CO2 sono di 93 g/km. L'accelerazione da 0 a 100 km/h avviene in 14,1 secondi. La velocità massima raggiungibile è di 157 km/h. La massa a vuoto in ordine di marcia con conducente e bagaglio (norme UE) è di 915 kg.

