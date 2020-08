Incentivi auto, Citycar compatte / Dacia Sandero

Sandero viene aggiornata nel look con il nuovo frontale più moderno ed incisivo ed all'interno con materiali più raffinati e piacevoli al tatto. Nuovi equipaggiamenti ed una dotazione di serie più ricca fanno il paio con motorizzazioni brillanti ed efficienti. Il divano posteriore abbattibile e frazionabile ne amplia la versatilità e la praticità d'uso. Nel dettaglio la Dacia Sandero 900 TCe 90 CV S&S Ambiance è una Compatta 5 porte 5 posti della Dacia lunga 406 cm, larga 173 cm, alta 152 cm con un bagagliaio da 320 a 1.200 litri. Nella versione 900 TCe 90 CV S&S Ambiance costa 9.150 € con motore a benzina di 898 cc (Euro 6) capace di erogare una potenza massima di 66 kW/90 CV ed una coppia massima di 135 Nm a 2.500 giri/min. La trazione è anteriore. Il serbatoio ha una capienza di 50 litri. Le emissioni di CO2 sono di 109 g/km. L'accelerazione da 0 a 100 km/h avviene in 11,1 secondi. La velocità massima raggiungibile è di 175 km/h. La massa a vuoto in ordine di marcia con conducente e bagaglio (norme UE) è di 1.055 kg.



