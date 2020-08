Incentivi auto, Citycar compatte / Fiat 500

Lanciata nel 1957 e rinnovata nel 2007, la mitica Fiat 500 è oggi disponibile in due anime ben distinte: quella più votata all'eleganza e quella più sportiva. Alle quali si aggiunge la versione ibrida, che fa della mobilità sostenibile la sua arma. Raffinata e tecnologica, la nuova 500 presenta numerosi tratti inediti studiati per valorizzarne l'originalità e al contempo conferire al modello uno stile ancora più unico e moderno. Su tutti i nuovi proiettori anteriori con luci diurne a led, le luci posteriori, i colori, la plancia, il volante ma soprattutto i materiali e i particolari estetici utilizzati. Il tutto restando fedele all'inconfondibile stile 500 che ha dapprima “motorizzato” l'Europa e poi rivoluzionato completamente la categoria delle city-car. Nel dettaglio la Fiat 500 1.2 EasyPower Star è una Piccola 3 porte 4 posti della Fiat lunga 357 cm, larga 163 cm, alta 149 cm con un bagagliaio da 165 a 530 litri. Nella versione 1.2 EasyPower Star costa 19.900 € con motore a GPL di 1.242 cc (Euro 6) capace di erogare una potenza massima di 51 kW/69 CV ed una coppia massima di 102 Nm a 3.000 giri/min. La trazione è anteriore. Il serbatoio ha una capienza di 35 litri. Le emissioni di CO2 sono di 104 g/km. L'accelerazione da 0 a 100 km/h avviene in 12,9 secondi. La velocità massima raggiungibile è di 160 km/h. La massa a vuoto in ordine di marcia con conducente e bagaglio (norme UE) è di 865 kg.



