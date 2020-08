Incentivi auto, Citycar compatte / Peugeot 108

La Peugeot 108 è una citycar a tre e cinque porte offerta in due varianti di carrozzeria: berlina e decappottabile. Caratteristiche premium e massima leggerezza (si parte da appena 915 kg), per questa piccola ultracompatta che ha, tra le sue carte vincenti, il keyless system che permette di sbloccare le porte e di aprire parzialmente il portellone con la semplice pressione su un pulsante ed un grande touchscreen da 7” dotato della funzione Mirror Screen, che include i nuovi protocolli di connettività MirrorLink e AppInCar. Non mancano la tecnologia a Led nella parte superiore dei gruppi ottici anteriori e l'effetto 3D in quelli posteriori. All'apertura della capote, sulla versione Top!, si alza un deflettore aero-acustico.Nel dettaglio la Peugeot 108 1.0 VTi 72 5P Allure Top! è una Piccola 5 porte 4 posti della Peugeot lunga 348 cm, larga 162 cm, alta 146 cm con un bagagliaio da 180 a 196 litri. Nella versione 1.0 VTi 72 5P Allure Top! costa 14.500 € con motore a benzina di 998 cc (Euro 6) capace di erogare una potenza massima di 53 kW/72 CV ed una coppia massima di 93 Nm a 4.400 giri/min. La trazione è anteriore. Il serbatoio ha una capienza di 35 litri. Le emissioni di CO2 sono di 93 g/km. L'accelerazione da 0 a 100 km/h avviene in 12,6 secondi. La velocità massima raggiungibile è di 157 km/h.



