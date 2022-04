Incentivi auto elettriche 2022, 15 modelli scontati fino a 5 mila euro

In caso di rottamazione gli incentivi per le auto elettriche raggiungono i 5 mila euro. Tetto al prezzo di acquisto fissato a 35 mila euro più Iva.

Incentivi 2022 auto elettriche, come funziona

Come funzionano gli incentivi auto 2022 dedicati alle vetture elettriche? Il decreto prevede 3 mila euro per l'acquisto di un'auto della fascia 0-20 g/km, a cui si aggiungeranno 2 mila euro in caso di rottamazione. Oltre alla quantità di emissioni, l'erogazione dell'Ecobonus 2022 andrà in base al prezzo di acquisto della vettura. Si parte da 35mila euro per le auto con emissioni tra 0-20 e 61-135 g/km e 45mila euro per le vetture 21-60 g/km (accessori compresi ma escluse Iva, Ipt e messa su strada); aggiungendo solo l’iva si arriva a 42.700 euro per la prima fascia e 54.900 per la seconda, optional compresi. ((Prezzi e dotazioni fanno riferimento al listino auto pubblicato su il Sole 24 Ore al momento della stesura dell'articolo. Per rimanere aggiornati sulle promozioni in atto o variazioni di prezzo è consigliato visitare direttamente i configuratori ufficiali dei vari modelli).