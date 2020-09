Incentivi auto esauriti, ecco perché sono stati incapaci di rilanciare il mercato e svecchiare il parco Gli operatori di settore lanciano l'allarme sulla situazione del mercato automobilistico italiano di Pier Luigi Del Viscovo

(AdobeStock)

Gli operatori di settore lanciano l'allarme sulla situazione del mercato automobilistico italiano

2' di lettura

Venerdì 11 settembre sono finiti gli incentivi all'acquisto di macchine tra 91 e 100 gr/km di CO2. Cosa significa questa notizia?

Primo. Una promozione che finisce dopo poche settimane ha il sapore della presa in giro. La stima è che circa 100.000 vendite abbiano beneficiato degli incentivi di quarta fascia: quante di queste sarebbero state fatte lo stesso è la domanda del secolo, nel marketing. Ora, un mercato che perde 600.000 auto non lo risollevi aggiungendo 50/60mila unità, nei segmenti di prezzo intorno ai 20.000 euro dove i margini sono risicati e imponendo agli operatori un contributo medio di 1350 euro, con/senza rottamazione.

Secondo. Non si può andare contro la volontà dei consumatori. Pochissimi scelgono le vetture elettriche o ibride plug-in, le fasce fino a 20 e da 21 a 60 gr/km, nonostante per queste gli incentivi vadano da un minimo di 3.500 a un massimo di 10.000 euro. Infatti, i fondi stanziati ci sono ancora e lì resteranno. Michele Crisci, presidente di Unrae, sostiene che “l'impossibilità di travasare le risorse da una fascia di emissioni all'altra rende l'incentivo incoerente rispetto alle sue finalità di ripresa del mercato e rinnovo del parco circolante”.

Terzo. I limiti alle emissioni di CO2 non sono dei numeretti con cui giocare ma l'oggetto di ingenti investimenti. Da anni l'UE ha fissato un limite a 95 gr/km che, come spiega Fabrizio Faltoni, presidente di Ford Italia, “è infatti il valore obiettivo medio che tutte le case sono chiamate a rispettare nel 2020, verso il quale con largo anticipo ogni costruttore aveva investito. Molte auto quindi sono state costruite pensando a questo limite e molte di esse rientrano proprio nella fascia 90-95.” Aver posto il limite tra la terza e la quarta fascia di incentivi a 90 gr/km ha spiazzato tutti. Molte vetture che stanno tra 90 e 95 gr/km attingono così alle risorse della quarta fascia, che infatti è andata esaurita oggi, mentre avrebbero potuto usare i fondi della terza fascia, meno affollata come offerta e, soprattutto, come domanda.

Ultimo, ma non ultimo. L'effetto sui clienti è devastante. Molti vanno in concessionaria attirati dalla pubblicità del costruttore sugli incentivi. Una volta lì, si sentiranno opporre che i fondi sono finiti. Quanti penseranno che sia il concessionario a rifiutare l'accesso perché non disponibile a metterci la sua parte? Giocare con la fiducia dei clienti è quanto di più lontano si possa fare per rilanciare i consumi.