Incentivi auto, il Governo a caccia di nuovi fondi Ma i bonus ripartirebbero solo a gennaio, bloccando il mercato in autunno di Maurizio Caprino

Si cercano nuove risorse per gli incentivi auto, ma rischiano di non arrivare immediatamente, come invece hanno chiesto a più riprese case automobilistiche e concessionari. Quindi diventa concreta la prospettiva che i bonus più rilevanti per il mercato, quelli dedicati ai modelli con motori tradizionali diesel e benzina (come emissioni di CO2 comprese tra 91 e 110 g/km) e teoricamente in vigore fino al 31 dicembre prossimo, non riprendano più, dopo che la forte richiesta estiva ne ha causato l’esaurimento della dotazione finanziaria.

Che si cerchino risorse è noto già da fine luglio, quando si stava preparando il decreto legge Agosto. Una conferma è arrivata dal viceministro all’Economia, Antonio Misiani: «C’è una valutazione in corso, è molto importante sostenere l'automotive che vale il 6% del Pil» e il cui mercato «è ancora molto sotto i livelli del 2019». Misiani non si è sbilanciato né sui tempi né sull’entità delle risorse, ma non ha smentito le indiscrezioni riportate un paio d’ore prima dall’Ansa, secondo cui i nuovi fondi arriverebbero solo nell’ambito della manovra economica e quindi sarebbero erogati solo nel 2021.

Secondo le stesse indiscrezioni, si starebbero cercando circa 400 milioni di euro. Ossia il quadruplo del rifinanziamento destinato ai motori tradizionali dal Dl Agosto, andato esaurito in settembre nel giro di soli 10 giorni mentre sono rimasti ancora in larga parte inutilizzati i fondi (maggiori) destinati al più ristretto mercato delle auto elettriche (in settembre ha chiuso con una quota del 2,6% del mercato) e di quelle ibride (20,6%, più un 1,8% conquistato dai modelli plug-in, più sofisticati e costosi).

Andrebbero quindi deluse le aspettative della filiera automotive, che confidava in un rifinanziamento più robusto e immediato, dopo lo stallo di fine estate dovuto all’incertezza in vista della tornata elettorale di settembre. Il settore gradirebbe soprattutto la creazione di un sistema di “vasi comunicanti” tra i fondi destinati alle varie fasce di emissione, in modo da finanziare con i fondi inutilizzati sui mezzi elettrici e ibridi i bonus per i modelli tradizionali, che sono ancora i più richiesti.

Ma finora, nei fatti, il Governo non ha mai voluto snaturare lo spirito dei bonus, varati a fine 2018 per il triennio 2019-2021 per incentivare le propulsioni dei futuro e non lo smaltimento della produzione oggi ancora maggioritaria. Così già nei giorni scorsi gli operatori non si aspettavano più novità positive. Commentando l’altro ieri i dati delle immatricolazioni di settembre, il presidente dell’Unrae, Michele Crisci, aveva detto: «Demandare il problema della prosecuzione degli incentivi alla prossima legge di Bilancio significa creare un pericoloso buco di alcuni mesi, che porterebbe il mercato a una depressione certa, per superare la quale potrebbero non essere più sufficienti le risorse assegnate dal bilancio dello Stato del 2021. Confrontando i dati attuali con quelli del settembre 2019, la crescita dell’immatricolato dei veicoli rientranti nelle diverse fasce incentivate, inclusa la 91-110 g/Km, ha comportato una diminuzione consistente pari all’11% delle emissioni complessive di CO2».