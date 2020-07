Incentivi auto / Hyundai Kona

Sviluppato su una piattaforma completamente nuova, Kona, il primo SUV Hyundai di segmento B, dispone di serie dei più moderni sistemi di assistenza alla guida. Il sistema SmartSense comprende, tra gli altri, il mantenimento automatico della corsia e il rilevatore di stanchezza del guidatore . Tra le novità, a seconda degli allestimenti, debuttano invece per la prima volta su una vettura Hyundai, l'head-up display, il Multimedia System con schermo da 7” che supporta Android Auto e Apple CarPlay e il sistema audio Premium Sound System by Krell. Hyundai Kona è disponibile sul mercato italiano con due motori turbo benzina di nuova generazione, cambio automatico a doppia frizione, trazione integrale e sospensioni posteriori multilink. Nel dettaglio la versione elettrica è una SUV 5 porte 5 posti della Hyundai lunga 418 cm, larga 180 cm, alta 157 cm con un bagagliaio da 332 a 1.114 litri. Nella versione Kona Electric 39 kWh XPrime costa 37.500 € con motore a elettrica capace di erogare una potenza massima di 100 kW/136 CV ed una coppia massima di 395 Nm . L'accelerazione da 0 a 100 km/h avviene in 9,7 secondi. La velocità massima raggiungibile è di 155 km/h. La massa a vuoto in ordine di marcia con conducente e bagaglio (norme UE) è di 1.535 kg.

