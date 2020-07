Incentivi auto / Kia e-Soul

Grazie alle batterie di nuova generazione - disponibili in due declinazioni di potenza e autonomia - la nuova e-Soul offre fino al 30% in più di efficienza energetica rispetto al precedente modello Soul EV. Rispetto al quale adotta un esterno completamente nuovo, ma fedele alle origini con un look distintivo e iconico. Entrambe le varianti offrono un'autonomia migliorata: fino a 407 km nel ciclo urbano per la versione con batteria da 39,2 kWh e 648 km per quella da 64 kWh. Anche le prestazioni sono migliorate grazie a motori elettrici più potenti che forniscono fino al 39% di coppia in più. Il sistema di ricarica Combined Charging System disponibile su entrambi i modelli consente di ridurre i tempi per “fare il pieno” di energia: per raggiungere l'80% della capacità sono sufficienti 54 minuti utilizzando un sistema fast-charger da 80 kW in corrente continua, mentre in corrente alternata si raggiunge il 100% della capacità in 6 ore e 10 minuti con cavo da 7,2 kW e in 4,5 ore con cavo da 11 kW (9 ore e 35 minuti e 7 ore per la versione con batteria da 64 kWh).

