Incentivi auto, le novità di metà agosto: più soldi per le ibride, meno per benzina e diesel

Dal 1° agosto (e fino al 31 dicembre), ecco gli incentivi “allargati”: il massimo di emissioni è stato portato a 110 g/km, il che equivale a includere buona parte delle ibride “normali” e alcuni modelli con motore tradizionale, soprattutto a gasolio. Sono anche stati aumentati gli importi per la fascia fino a 60 g/km e per tutti è stato introdotto l’obbligo di uno sconto minimo di 2.000 euro (1.000 se il cliente non ha auto da rottamare) da parte del venditore, obbligatorio per avere gli incentivi pieni.

Dal 15 agosto, la fascia 60-110 g/km è stata spezzata: da 60 a 90 g/km vengono leggermente aumentati gli importi, da 91 a 110 g/km l’entità del bonus statale resta immutata. Dunque, un parziale ripensamento del Governo sull’ampliamento scattato il 1° agosto dopo quasi due anni di pressioni dell’industria dell’auto, che chiedeva incentivi anche per le motorizzazioni tradizionali, non essendo pronta con molti modelli elettrici o ibridi plug-in ed essendo quindi impossibile rinnovare il parco circolante. Così si è deciso di premiare un po’ di più i modelli che non sforano i 90 g/km e quindi riescono a stare sotto i 95 g/km che di riferimento attuale Ue (sui modelli che li superano, le case automobilistiche devono pagare una penale per ogni esemplare venduto).

Gli importi

Così oggi e fino al 31 dicembre 2020 (salvo esaurimento fondi o ulteriori modifiche) gli importi degli incentivi “allargati” sulle auto nuove (che comprendono sia gli incentivi statali sia lo sconto minimo obbligatorio del venditore) diventano questi:

10.000 euro nella fascia fino a 20 g/km, in caso di rottamazione di un’auto immatricolata prima del 1° gennaio 2010;