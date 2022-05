Incentivi auto più vicini, c’è il via libera della Corte dei conti

Ascolta la versione audio dell'articolo

È stato registrato dalla Corte dei Conti il decreto automotive emanato dal ministro dello Sviluppo economico Giancarlo Giorgetti che prevede incentivi per l'acquisto di auto e moto ma anche ibride e a bassa emissione. Per entrare in vigore mancano però ancora due passaggi che potrebbero richiedere ulteriori settimane di attesa: la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale e l’aggiornamento della piattaforma web dell’ecobonus. Adempimenti, ha assicurato il ministero per lo Sviluppo economico, che saranno effettuati nel più breve tempo possibile.

Dopo una lunga attesa, il decreto del governo era arrivato il 6 aprile. Si tratta di una misura strutturale che stanzia 650 milioni l’anno per il 2022, il 2023 e il 2024. In tutto quasi 2 miliardi in tre anni.

Auto elettriche

Per l’acquisto di auto elettriche, con prezzo fino a 35mila euro più Iva, si potrà chiedere un contributo di 3.000 euro, a cui potranno aggiungersi altri 2.000 euro se è contestualmente rottamata un’auto omologata in una classe inferiore a Euro 5. Questa categoria di ecobonus è finanziata con 220 milioni nel 2022, 230 milioni nel 2023 e 245 milioni nel 2024.

Veicoli ibridi plug-in

Per l’acquisto di veicoli ibridi plug-in, con prezzo fino a 45mila euro più Iva, è possibile chiedere un contributo di 2.000 euro a cui potranno aggiungersi ulteriori 2.000 euro con la rottamazione di un’auto inferiore a Euro 5. Per questa categoria di di ecobonus sono previsti 225 milioni nel 2022, 235 milioni nel 2023 e 245 milioni nel 2024.

Auto endotermiche a basse emissioni

Per le auto endotermiche a basse emissioni, con un prezzo fino a 35 mila euro più Iva, il contributo potrà essere di 2.000 euro ma solo con rottamazione di un’auto omologata in una classe inferiore ad Euro 5. Questa categoria di ecobonus è finanziata con 170 milioni nel 2022, 150 milioni nel 2023 e 120 milioni nel 2024.