Incentivi auto verso l’esaurimento per i modelli diesel e benzina, scenario da click day il 1° settembre

Le prenotazioni dei bonus sono bloccate, ma i contratti si possono stipulare lo stesso. Solo il 1° settembre gli acquirenti sapranno se sono stati ammessi

Ripartenza con incognita finanziaria per gli incentivi auto allargati a benzina e diesel. Il decreto Agosto ha ripristinato i fondi, ma in modo insufficiente per le vetture più richieste, che restano quelle a motore tradizionale. Inoltre, le prenotazioni dei bonus restano chiuse fino al 1° settembre, quando sarà possibile registrare i contratti acquisiti a partire da metà agosto. Si rischia un’ondata che potrebbe far esaurire le risorse subito, trasformando di fatto il 1° settembre in un click day.

Si ripropone così il dilemma degli incentivi cosiddetti bonus malus, introdotti a fine 2018 e destinati a durare dal 1° marzo 2019 al 31 dicembre 2021: ecobonus per auto elettriche e per le ibride più costose e sofisticate (le plug-in) ed ecotassa per i modelli che emettono più di 160 g/km di CO2. Dunque agevolazioni quasi elitarie e per questo molto criticate dagli operatori del settore, ovviamente più interessati alle vendite a breve termine piuttosto che a far crescere più velocemente una fetta di mercato che pesa ancora poco.

Dal decreto Rilancio al decreto Agosto

Ma con l’emergenza Covid-19 il Governo ha voluto dare una mano anche alla filiera dell’automotive e con il decreto Rilancio (Dl 34/2020) ha temporaneamente allargato il bonus anche ai modelli più “virtuosi” tra quelli a motore tradizionale. Contando sul fatto che comunque è un modo per accelerare lo svecchiamento del parco circolante.

E infatti i 50 milioni a disposizione dal 1° agosto si sono esauriti in pochi giorni. Il 15 agosto è entrato in vigore il decreto Agosto (Dl 104/2020), che rimodula le fasce di emissione e mette 100 milioni a disposizione per la fascia di emissioni in cui si concentrano i motori tradizionali. Una cifra che è doppia rispetto a quella stanziata contemporaneamente per auto elettriche e ibride plug-in, ma che, contrariamente a quest’ultima, è destinata a un mercato davvero di massa.

Facile prevedere che si esaurirà presto anche questa nuova dote. Con l’aggravante che, rispetto ai meccanismi consueti, fino al 1° settembre rischia di essere impossibile capire quando i soldi stanno per esaurirsi: fino a quella data, la piattaforma telematica del ministero dello Sviluppo economico su cui il bonus va prenotato rimarrà ferma.