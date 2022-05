Incentivi auto al test di convenienza. Via alle prenotazioni

Ascolta la versione audio dell'articolo

Dopo due mesi e mezzo di attesa, che ha bloccato il mercato, arrivano gli incentivi auto: il Dpcm del 6 aprile che li fa partire dovrebbe essere pubblicato oggi sulla Gazzetta Ufficiale. Per il ministero dello Sviluppo economico, che dovrebbe emanare in giornata una circolare, ciò basterà perché i concessionari inizino a raccogliere subito contratti agevolabili, anche se l’apertura della piattaforma telematica di prenotazione è prevista per il 25. La circolare dovrebbe anche sciogliere alcuni dubbi applicativi. Dubbi di altro tipo riguardano l’effettiva convenienza degli incentivi: oltre agli importi limitati rispetto agli anni scorsi, pesano i prezzi rincarati, i tempi di consegna lunghi e i cambiamenti attesi che potrebbero rendere obsoleti anzitempo modelli oggi incentivati.

La verità è che stiamo davvero entrando nella transizione ecologica disegnata da norme Ue sin dal 2016 non ancora complete. Finora la si è narrata solo con slogan. Il cambiamento tocca pure le norme sui bonus. Si passa dalla fase sperimentale - avviata a marzo 2019 e terminata nel 2021, dopo l’allargamento ai motori tradizionali dall’estate 2020 per la crisi pandemica - a un percorso disegnato a grandi linee il 1° marzo dal Dl 17/2022 (articolo 22), che porta al 2030. Cioè all’anno in cui l’attuale normativa Ue prevede emissioni medie di CO2 (non inquinante, ma responsabile dei cambiamenti climatici) delle auto sul mercato ridotte del 37,5% sul 2019.

A quel punto, non saremo lontani da quel 2035 per il quale la Commissione Ue ha proposto di mettere al bando la vendita di auto con motore tradizionale. E lo standard antinquinamento sarà l’Euro 7, che dovrebbe nascere a luglio per entrare in vigore nel 2025. Assieme a guida semiautonoma ed elettrificazione, renderà più costose anche le auto con motore diesel o benzina. Spingendo molti a tenersi la propria attuale vettura, se non fosse che nel frattempo le limitazioni al traffico in molti centri abitati saranno più selettive (soprattutto al Nord), anche perché giovedì scorso la Corte Ue ha condannato per la seconda volta l’Italia per gli sforamenti dei limiti di inquinamento. Così non pochi dovranno rinunciare all’auto o ricorrere al car sharing (dove fruibile).

Aggiustamenti successivi

Nessuno sa come si arriverà al 2030. La settimana scorsa, la commissione Ambiente del Parlamento europeo ha confermato la proposta di bando al 2035 (bocciata a fine aprile in commissione Trasporti) e approvato nuove tappe intermedie: rispetto ai valori di CO2 del 2021, tagli del 20% nel 2025 e del 55% nel 2030, ma senza la tappa intermedia del 2027 richiesta dagli ambientalisti, “accontentati” invece dalla bocciatura del trattamento di favore per i carburanti sintetici proposto col favore delle industrie. Ora si attendono il voto dell’Aula, nella sessione 7-8 giugno, e il passaggio alle trattative con i governi nazionali, che porterà alle norme definitive.

Il governo Draghi, stretto fra necessità dell’ambiente e rischio di affondare la filiera automotive italiana, non dà una linea di lungo periodo: il Dl 17/2022 si limita a stanziare per gli aiuti al settore un miliardo di euro l’anno dal 2023 al 2030 (700 milioni per il 2022). I dettagli sono di volta in volta in Dpcm. Il primo, firmato il 6 aprile, riguarda il periodo 2022-2024, facendo intuire novità dal 2025.