Incentivi auto / Volkswagen ID.3

La ID.3 è la prima vettura elettrica Volkswagen, realizzata sulla base dell'inedita piattaforma modulare elettrica MEB comune al Gruppo di Wolfsburg. La serie speciale 1st Edition è la versione di lancio; adotta la base tecnica comune a tutta la gamma costituita da una batteria da 58 kWh effettivi di capacità, in grado di assicurare un'autonomia di 420 km nel ciclo WLTP, che muove un motore elettrico da 150 kW di potenza e 310 Nm di coppia massima. La potenza di ricarica da 11 kW in corrente alternata e 100 kW in corrente continua è resa possibile dall'architettura dedicata sviluppata dai tecnici Volkswagen solo per la trazione elettrica. Per la ricarica domestica è disponibile la wallbox marchiata Elli, l'azienda fornitrice di soluzioni energetiche del gruppo Volkswagen.

