Incentivi fiscali per fare crescere l’aviazione green

L’aumento vertigionoso del prezzo del carburante potrebbe accelerare l’adozione di alternative a quello fossile e meno inquinanti per il trasporto aereo. Una spinta in questo senso è venuta dall’amministrazione Biden che ha ribadito la volontà di spingere sull’introduzione di incentivi fiscali per la produzione di carburante sostenibile per l’aviazione. E’ stato lo stesso Presidente degli Stati Uniti, Joe Biden a rilanciare la proposta ferma dallo scorso anno al Congresso con cui la Casa Bianca punta...