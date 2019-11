Incentivi alle imprese: fermi ai box 500 milioni Aperta la caccia a bandi per 700 milioni sull’innovazione: fitto il calendario degli appuntamenti. In manovra arrivano agevolazioni «green» e la proroga delle misure fiscali di Industria 4.0 e bonus Sud di Carmine Fotina

Per poco meno di 700 milioni di incentivi per le imprese si entra in questi giorni nella fase decisiva delle procedure di accesso. Ma c’è un altro dato, opposto, che fa sensazione: quasi 500 milioni sono bloccati da mesi, impantanati nei lunghissimi processi di attuazione ministeriali.

Un terzo grande capitolo di misure riguarda invece la legge di Bilancio che arriva ora in Parlamento e che, tra l’altro, proroga di un anno le misure fiscali di Impresa 4.0, il credito di imposta per gli investimenti al Sud, rifinanzia la “Nuova Sabatini” e introduce un credito d’imposta per investimenti “verdi” legati alla decarbonizzazione.



Le agevolazioni pronte

Il calendario delle principali misure per le imprese si farà particolarmente fitto nelle prossime settimane. Giovedì 7 si sono aperti i termini per la compilazione sul sito dello Sviluppo economico delle domande relative ai voucher per gli innovation manager (fino a 25mila euro per medie imprese, fino a 40mila per micro e piccole), finanziati per il primo anno con 75 milioni. Ci sarà tempo fino a martedì 26, mentre l’invio è consentito dalle ore 10 del 3 dicembre.

Il 12 novembre si aprono invece i termini per presentare i progetti che puntano a contributi diretti e finanziamenti agevolati previsti dagli Accordi per l’innovazione nei settori Fabbrica intelligente, Agrifood, Scienze della vita e Calcolo ad alte prestazioni (190 milioni disponibili).

Martedì 26 tocca alle proposte per il bando da 329 milioni su Grandi progetti per ricerca e sviluppo nei settori Agenda digitale e Industria sostenibile. Sono aperti dal 15 ottobre, infine, i termini per gli Accordi per l’innovazione nel settore della space economy (100 milioni).