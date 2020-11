Incentivi verdi per il rilancio del legno-arredo Intervista a Claudio Feltrin, nuovo presidente di FederlegnoArredo: «La sostenibilità è la chiave per la ripresa nel 2021. Chiediamo al governo misure a sostegno di imprese e consumi di Giovanna Mancini

Intervista a Claudio Feltrin, nuovo presidente di FederlegnoArredo: «La sostenibilità è la chiave per la ripresa nel 2021. Chiediamo al governo misure a sostegno di imprese e consumi

«Guardi, io voglio essere ottimista: è giusto essere preoccupati e realisti, ma sono sicuro che tra un anno ci troveremo per fare un’altra intervista dai toni completamente diversi». Claudio Feltrin, imprenditore veneto alla guida dell’azienda di arredamento Arper, è da venerdì scorso presidente di FederlegnoArredo, la federazione industriale che rappresenta una filiera di 73mila imprese e 311mila addetti, con un fatturato che, nel 2019, ha raggiunto i 42,5 miliardi di euro. Non nasconde le difficoltà del momento, ma si dice convinto che, grazie alla nuova centralità che la casa ha assunto nella vita delle persone e grazie a una svolta «green» dell’intera filiera, dalla prossima estate possa iniziare la ripresa.

Dopo il forte rimbalzo del terzo trimestre, temete una nuova battuta d’arresto, visto l’aggravarsi della situazione sanitaria?

In questo momento fare previsioni è impossibile. L’anno in corso, nonostante il recupero dei mesi estivi, che ha interessato in particolare il comparto dell’arredo per la casa, si chiuderà con un calo del 16% per l’intera filiera, pari a circa 7 miliardi in meno di ricavi. Ai due estremi opposti il settore degli imballaggi, che ha registrato buoni risultati, e quello degli allestitori che, fortemente penalizzato dall’assenza di eventi e di manifestazioni fieristiche, potrebbe avere una perdita attorno all’80%. Però mi aspetto che nel secondo semestre dell’anno prossimo ritroveremo il segno positivo, almeno come atteggiamento, nel senso che si creeranno quei presupposti di fiducia necessari per agganciare una ripresa reale nel 2022. Ora perciò è importante creare le condizioni per far sì che le aziende del comparto si trovino preparate, anche se alcune inevitabilmente ammaccate, a cogliere la ripresa.

Come riuscirci?

Le imprese devono fare la loro parte, investendo in innovazione e in sostenibilità. Siamo di fronte a un’occasione unica: da un lato la riscoperta della casa da parte dei consumatori, che in parte hanno riversato qui i risparmi tradizionalmente rivolti ad altri ambiti di consumo. Dall’altro il tema della sostenibilità, che sarà l’elemento chiave per il rilancio e la competitività di tutta la filiera. Abbiamo i fondi stanziati dall’Unione Europea, che ha messo a disposizione un miliardo in dieci anni, e inoltre una generazione di giovani, che saranno i consumatori di domani, molto sensibile a questo tema. Ovviamente non si inventa la sostenibilità da un giorno all’altro. Le imprese devono investire per innovare i processi, oltre che i prodotti. Noi, come federazione, daremo il nostro sostegno per accompagnare le imprese, soprattutto quelle più piccole, nel percorso per ottenere le certificazioni, che sono ormai diventate uno strumento necessario per essere competitivi, soprattutto all’estero.