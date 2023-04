Incentivo a chi assume chi non studia né lavora

Ai datori privati che assumono under30 Neet e registrati al programma operativo nazionale “Iniziativa occupazione giovani” è riconosciuto un incentivo per un periodo di 12 mesi pari al 60% della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali. La bozza spiega che si deve trattare di nuove assunzioni effettuate a decorrere dal 1° giugno e fino a fine anno (sette mesi). Il contributo è riconosciuto per le assunzioni a tempo indeterminato, anche a scopo di somministrazione, e per l'apprendistato professionalizzante o cosiddetto “di mestiere” (di secondo livello). L'incentivo non si applica ai rapporti di lavoro domestico. Secondo la relazione tecnica nel 2023 la misura può produrre 70mila nuove assunzioni di giovani under30, delle quali il 56% (39mila individui) con un contratto a tempo indeterminato o di apprendistato professionalizzante, per una retribuzione media mensile (calcolata sul 2021) pari a circa 1.300 euro.



