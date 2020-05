Incertezze su ritorno in campo e diritti tv, il calcio quotato va ko

(REUTERS)

Le vendite colpiscono la Juventus, la Lazio e la Roma. Gli allenamenti di gruppo sarebbero dovuti già ripartire ma manca l'ok del Comitato tecnico-scientifico. Concessi solo gli allenamenti individuali

2' di lettura

Giornata di vendite su tutto il calcio quotato alla luce delle incertezze sulla ripresa degli allenamenti di gruppo (e in prospettiva del campionato di Serie A) e di riflesso anche sulla partita dei diritti tv con gli emittenti che non hanno ancora versato l’ultima rata da 220 milioni. La Juventus lascia così sul terreno oltre sei punti percentuali, la Lazio il 3,5% a e la Roma (che nella semestrale ha anche citato possibili incertezze sulla continuità aziendale) circa un punto e mezzo.

A livello sportivo, come noto, gli allenamenti di gruppo sarebbero dovuti ripartire ieri. Tuttavia il Comitato tecnico-scientifico non ha validato ancora le linee guida per gli sport di squadra del 12 maggio, e in attesa che ciò avvenga le regole che restano in vigore sono quelle per gli allenamenti individuali. Martedì 19 maggio anche Cristiano Ronaldo è tornato ad allenarsi: il portoghese dopo un assenza di 72 giorni ha varcato i cancelli del centro sportivo bianconero per riprendere il lavoro sul campo. La validazione delle linee guida da parte del Comitato è attesa nelle prossime ore ma ogni slittamento o ritardo genera ovviamente preoccupazioni anche perché il 13 giugno è stata fissata l’ipotetica data per la ripresa della Serie A (la Bundesliga tedesca per la cronaca è ripartita già domenica scorsa, a porte chiuse).

Mercoledì 20 maggio, peraltro, è previsto un consiglio federale della Figc in cui si discuterà della ripartenza del calcio: tra le ipotesi, nel caso di ulteriori rinvii, ci sono anche i playoff. Già oggi, invece, nella Commissione diritti tv, la Lega Calcio valuterà se procedere con una lettera di diffida nei confronti delle tv che non hanno pagato l’ultima rata dei diritti. La Lega, infatti, pretende di vedere onorato il contratto di quest’anno prima di discutere eventuali sconti su quello dell’anno prossimo.

(Il Sole 24 ore Radiocor)