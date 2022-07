Incertezze sull’inflazione e misure per crescere

Ascolta la versione audio dell'articolo

Le previsioni per i prossimi mesi indicano un rallentamento della crescita economica globale ma anche una graduale riduzione dell’inflazione. Le incertezze restano elevate e non consentono di escludere un rischio di recessione in alcune aree del mondo come gli Stati Uniti.

L’accelerazione dell’inflazione ha avuto origini multiple. La prima: un eccesso di stimoli fiscali negli Stati Uniti dove Il debito pubblico è cresciuto in soli due anni dal 108,8% al 132,6% del Pil e l’economia mostra segni di surriscaldamento con un evidente squilibrio tra domanda e offerta. La seconda: la vertiginosa ripresa del 2021 ha messo in luce le fragilità del sistema economico globale, sensibile ad una alta concentrazione nei mercati di approvvigionamento di alcune materie prime e alla struttura oligopolistica dei trasporti marittimi. In particolare, l’Europa si è bruscamente riscoperta dipendente da Paesi terzi (Cina su tutti) per l’80% per 30 materie prime critiche per batterie, celle fotovoltaiche, semiconduttori, leghe leggere. La terza: gli ambiziosi piani di rilancio infrastrutturale e la transizione ecologica, con il crescente impiego di tecnologie a basse emissioni di carbonio, hanno generato un rialzo della domanda di alcuni metalli, come grafite, cobalto, vanadio, nickel, litio, rame, terre rare, platino.

Il protrarsi della guerra russo-ucraina incide per 0,3 punti sulla stima globale di crescita e per circa 1 punto su quella di inflazione. Il conflitto continua a mantenere i prezzi delle materie prime energetiche su livelli fortemente superiori alla media degli ultimi anni. E non possiamo escludere nuovi incrementi nei prossimi mesi, come effetto della tensione crescente fra Russia e Unione Europea.

Le pressioni inflazionistiche si sono estese dal settore energetico prima agli alimentari, poi ai beni manufatti e infine ai servizi ad alta intensità di contatto. A queste pressioni, potrebbe aggiungersi l’adeguamento dei salari e l’aumento del costo del lavoro per unità di prodotto, soprattutto negli Stati Uniti.

La crescita dei salari resterà negativa in termini reali: si verificherà una riduzione del reddito disponibile reale delle famiglie con effetti sui consumi, mitigati, per le classi di reddito medio-elevate, dagli eccessi di risparmio accumulati durante la pandemia. Nel 2023, però, la dinamica dei consumi tornerà ad allinearsi a quella del reddito, e si manifesterà una contrazione di domanda provocata dall’inflazione.