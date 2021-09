Inchiesta sugli appalti al Miur, in carcere l’editore Bianchi di Castelbianco

1' di lettura

Ordinanza di custodia cautelare in carcere per Federico Bianchi di Castelbianco, editore dell’agenzia di stampa Dire. L’arresto avviene nell’ambito dell’inchiesta della procura di Roma su una presunta corruzione nell’affidamento di appalti al ministero dell’Istruzione. Agli arresti domiciliari sono finite altre due persone. I reati contestati sono concorso in corruzione e rivelazione e utilizzazione del segreto istruttorio.

Le indagini

Le indagini, coordinate dalla Procura di Roma, hanno riguardato diversi episodi corruttivi nei confronti dell'ex capo dipartimento del ministero dell’Istruzione Giovanna Boda. Sono stati individuati bonifici e passaggi di denato in contante oltre a spese di carattere personale. Bianchi di Castelbianco è amministratore di fatto e di diritto di tre società e di una fondazione, tutte con sede a Roma nel settore della comunicazione e della formazione, che, nel periodo 2018-2021, hanno ricevuto affidamenti da parte di Istituti scolastici per circa 23 milioni di euro, oggetto di ulteriori indagini.

