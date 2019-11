Inchiesta su Open, l’ex fondazione di Renzi. Perquisizioni in 11 città Attiva dal 2012 al 2018, era nata per sostenere le iniziative politiche di Matteo Renzi, tra le quali la convention della Leopolda. Secondo quanto appreso la procura, tra i reati contestati nell'inchiesta a vario titolo, considera riciclaggio, traffico di influenze ed autoriciclaggio

Perquisizioni della Guardia di Finanza a Firenze e in altre 10 città legate a un’indagine della procura sulla fondazione Open, nata per sostenere le iniziative politiche di Matteo Renzi (nella foto il senatore di Italia Viva)

Perquisizioni della Guardia di Finanza sono in corso a Firenze e in altre città italiane nell’ambito delle indagini relative all’inchiesta della procura fiorentina sulla Fondazione Open che era stata costituita per sostenere le iniziative politiche dell’ex premier, attuale senatore di Italia Viva Matteo Renzi. Secondo quanto appreso la procura, tra i reati contestati nell'inchiesta a vario titolo, considera riciclaggio, traffico di influenze ed autoriciclaggio.

Perquisiti finanziatori Fondazione

Le perquisizioni sono oltre una ventina e riguardano, secondo quanto si apprende, anche case e uffici di finanziatori della medesima fondazione. L’inchiesta vuole chiarire i rapporti tra la fondazione Open e, appunto, i suoi finanziatori.

Gdf cerca carte credito parlamentari

Oltre ai documenti, le Fiamme Gialle starebbero anche cercando carte di credito e bancomat che sarebbero stati messi a disposizione di parlamentari. In particolare i finanzieri sarebbero incaricati dalla procura di trovare documenti - tipo ricevute - relativi a presunti rimborsi spese versati dalla Open ad alcuni parlamentari.

Di Maio: in Contratto commissione su fondi partiti

I Cinque Stelle chiedono un’inchiesta parlamentare. «È evidente - ha detto il capo politico Luigi Di Maio - che c’è un problema serio per quanto riguarda i fondi e i finanziamenti che ricevono i partiti. Lo abbiamo chiesto in più occasioni e continuiamo a farlo oggi: serve subito una commissione d’inchiesta sui fondi ai partiti. Lo chiederemo nel contratto di governo che vogliamo far partire a gennaio. Si chiami patto, contratto, accordo, l’importante è che ci siano i contenuti. Questo Governo durerà tre anni, se le forze politiche di Governo saranno compatte».

Conte: commissione su partiti? Parlamento è sovrano

Il presidente del Consiglio, intervenuto a una conferenza organizzata dall’Aci, ha commentato le dichiarazioni di Di Maio sulla vicenda della Fondazione Open. «Il Parlamento è sovrano - ha sottolineato - quindi da questo punto di vista qualsiasi commissione» venga istituita è giusto che ci sia visto «che c’è molta attenzione da parte delle forze politiche sul sistema dei finanziamento» ai partiti. «Non voglio intervenire - ha aggiunto Conte - nell’ambito specifico di una inchiesta di cui non conosco nessun risvolto. Siamo agli inizi non mi permetto di fare valutazioni riguardo a inchieste in corso».