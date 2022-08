Inchiesta su frode fiscale, Trump non risponde a domande del procuratore di New York

Ascolta la versione audio dell'articolo

Donald Trump ha lasciato la procura di New York dopo aver rifiutato, stamane, di rispondere alle domande della procuratrice Letitia James nell’ambito di un’inchiesta sulle sue proprietà. L’ex presidente non ha risposto alle domande dei tanti giornalisti che lo aspettavano fuori ma ha salutato dal finestrino della sua auto la folla in strad

Trump aveva preannunciato il suo silenzio, appellandosi ai diritti costituzionali. «Ho rifiutato di rispondere alle domande in base ai diritti che sono concessi a ogni cittadino dalla Costituzione americana» ha dichiarato.

Le perquisizioni in Florida e l’ira del tycoon

Il rifiuto di Trump arriva in un momento delicato per l’ex presidente Usa, non “solo” per le indagini fiscali. Trump è nel mirino del Fbi e ha subito una perquisizione della residenza in Florida, la villa di Mar-a-Lago . È stato lo stesso tycoon a dare la notizia bomba in un comunicato alla Cnn nel quale ha definito il raid un attacco politico contro la sua candidatura alle elezioni del 2024.Lo stesso presidente in carica, Joe Biden, ha chiarito di non essere stato informato dell’operazione.

Trump non era nella residenza al momento dell’arrivo dei federali ma si trovava alla Trump Tower di New York, dove è solito trascorrere l’estate. È una «strumentalizzazione della giustizia e un attacco dei democratici di sinistra radicali che vogliono disperatamente evitare che mi candidi alle elezioni del 2024», ha tuonato Trump nel comunicato in cui ha rivelato della perquisizione. «Questi sono tempi bui per la nostra nazione: la mia bella casa, Mar-a-Lago a Palm Beach, in Florida, è attualmente sotto assedio, perquisita e occupata da un folto gruppo di agenti dell’Fbi. Hanno persino fatto irruzione nella mia cassaforte!», ha attaccato.

La rabbia dei sostenitori di Trump: «Ora è guerra»

Sui social il popolo di Donald Trump scarica la sua rabbia per il blitz dell’Fbi nella casa del «loro presidente», in quella che è ritenuta una violazione senza precedenti dettata solo da motivi politici. Molti parlano di «tirannia dell’Fbi», di «persecuzione», di «tradimento», ma le parole più dure sono contro i democratici che avvelenano il sistema. Da qui la chiamata all’azione, a una «guerra» per smantellare l’establishment.