Inchiesta Morisi, dai tabulati telefonici al flacone: tutti i punti da chiarire

Il ruolo svolto da una quarta figura, il cinquantenne presente nell’appartamento di Luca Morisi la notte tra il 13 e 14 agosto nella cascina della villa a Belfiore. Gli elementi emersi dai tabulati telefonici dello spin doctor, la natura del liquido nel contenitore di una sostanza che potrebbe essere Ghb, la cosiddetta “droga dello stupro”. Restano una serie di punti da chiarire nell’inchiesta veronese che vede indagato l’inventore della ’Bestia’ social della Lega per supposta cessione di sostanza stupefacente.

La difesa: «Quel flacone non era di Morisi»

La difesa dell’ex social media manager - dimessosi il primo settembre scorso dal suo ruolo - punta a chiarire un aspetto fondamentale che potrebbe far cadere l’impianto dell’accusa: «Quel flacone con del liquido non era di Luca Morisi, il quale - evidentemente - non può averlo ceduto a terzi». Insomma “un fatto banale” - ribadisce la difesa, ripetendo le stesse parole pronunciate dal procuratore di Verona - ma che è inevitabilmente piovuto come un macigno sulla campagna elettorale del Carroccio.

Le indagini partite dal fermo di due ventenni romeni

A far scattare l’indagine sarebbe stato il fermo di due ventenni romeni a un posto di blocco dei carabinieri, che dopo essere stati a casa di Morisi per diverse ore sarebbero andati via in auto imboccando una strada provinciale. Il nodo della vicenda giudiziaria comincia e - forse - termina qui: i due giovani stranieri sosterrebbero che quel liquido trovato durante l’ispezione nel portaoggetti della loro auto era Ghb e che gli è stato fornito da Morisi, il quale nella sua dichiarazione invece ha affermato di non aver commesso alcun reato. Gli stessi suoi difensori smentiscono che potesse appartenere allo spin doctor.

Dal posto di blocco i militari hanno raggiunto l’abitazione di Morisi al cascinale di Belfiore, dove si trovava anche un italiano 50enne, e durante la perquisizione nella casa hanno trovato due grammi di cocaina, una quantità compatibile con l’uso personale e il cui possesso viene punito come un illecito amministrativo e non penale. Morisi è però al momento iscritto nel registro degli indagati per supposta cessione di sostanza stupefacente, «sulla cui natura si attende ancora l’esito delle analisi», spiega la Procura. I risultati sul composto chimico potrebbero arrivare solo tra diverse settimane.

L’appartamento nella “barchessa”

In quell’abitazione i due stranieri avrebbero avuto un contatto occasionale con Morisi, che aveva acquistato l’appartamento dalla Socec, una società immobiliare del costruttore Andrea Lieto, il quale in un’inchiesta giornalistica di Report era stato accostato alla vicenda dei cosiddetti fondi russi, per i frequenti contatti con uomini d’affari di Mosca. Uno di questi, titolare di una società con sede nello stesso Palazzo Moneta a Belfiore, risulterebbe risiedere in un civico della “barchessa” accanto a quello di Morisi. L’ex spin doctor di Salvini - conferma il sindaco del comune veronese - «è regolarmente residente nel comune di Belfiore, sicuramente da prima del 2016».