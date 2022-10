Incidente in A4: muoiono l’ex sindaco di Riccione e 5 disabili

Ascolta la versione audio dell'articolo

L’ex sindaco di Riccione Massimo Pironi è fra le vittime dell’incidente stradale di San Donà di Piave dove sono morti anche cinque ragazzi con la sindrome di down. Pironi, sindaco dal 2009 al 2014, lasciata l’attività politica e andato in pensione, aveva intensificato la sua attività di volontario con l’associazione Centro21 di Riccione. Secondo quanto si apprende, stava guidando il pulmino che viaggiava sull’A4.

L’incidente è avvenuto venerdì pomeriggio poco prima delle 16 nel tratto a tre corsie dell’autostrada A4 in direzione Trieste all’altezza del casello di San Donà di Piave, nel Veneziano, tra l'entrata e l'uscita dello svincolo di Trieste.

Il pulmino ha tamponato violentemente un autoarticolato in lento movimento. Al momento del sinistro erano segnalati rallentamenti – anche attraverso i pannelli a messaggio variabile – a causa del traffico intenso tra Meolo–Roncade e il bivio A4/A28 (Nodo di Portogruaro).

Il Comune di Riccione ha proclamato il lutto cittadino. Le bandiere della città resteranno a mezz'asta in segno di condoglianze nei confronti dei familiari e di tutta la cittadinanza. L'evento di venerdì sera in Piazzale Ceccarini è annullato per lutto cittadino.