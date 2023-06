Incidente aereo in Colombia, quattro bambini trovati vivi nelle giungla dopo 40 giorni

Ascolta la versione audio dell'articolo

Sono stati trovati vivi quattro bambini sopravvissuti ad un incidente aereo avvenuto il primo maggio scorso nella selva del Guaviare del dipartimento di Caquetà, in Colombia. Lo riferisce il quotidiano El Tiempo, definendo il ritrovamento “un miracolo”.

Nell’incidente morta la madre e due piloti

«Li abbiamo trovati tutti vivi» hanno comunicato i militari al governo nazionale. I quattro fratellini - di 13, 9, 4 anni e di 11 mesi - sono sopravvissuti ad un incidente aereo nel quale sono morte tre persone (due piloti e la madre dei bimbi). I soccorritori avevano trovato degli indizi dei bambini nella selva, tra cui tracce di una capanna di foglie e impronte recenti di scarpe.

Ministro Difesa: è un miracolo



«Dall’Operazione Speranza all’Operazione Miracolo. Tantissimi complimenti alle forze militari e a chi non ha perso la speranza e ha lavorato giorno e notte per rendere possibile il miracolo». Così ha reagito il ministro della difesa, Ivan Velasquez dal suo profilo Twitter. I quattro bambini sopravvissuti all’incidente aereo e a quaranta giorni da soli nella jungla sono arrivati al posto di comando unificato della più vicina San Jose Guaviare, dove il personale medico ne ha valutato le condizioni, prima del trasferimento a Bogotá. I fratellini, indigeni huitoto, sono stati identificati come Lesly Jacobombaire Mucutuy, di 13 anni, Soleiny Jacobombaire Mucutuy, di 9, Tien Noriel Ronoque Mucutuy, di 4, e Cristin Neriman Ranoque Mucutuy, di 1 anno.

I 4 bambini ritrovati nella selva giunti a Bogotà



I quattro bambini dell’etnìa huitoto, che per oltre un mese hanno vagato nella selva colombiana, dopo l’incidente aereo del’1 maggio hanno viaggiato da San Joseé del Guaviare fino alla capitale a bordo di un velivolo dell’esercito, insieme al padre, uno dei loro nonni e ad altri membri della famiglia. Nella base aerea, riferisce il quotidiano El Tiempo, li attendevano quattro ambulanze, nelle quali sono stati trasferiti all’Ospedale militare di Bogotà dove continueranno i controlli medici ed il processo di idratazione e alimentazione.