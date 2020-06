Incidente per Alex Zanardi durante una gara di handbike: è grave L’atleta era impegnato nella staffetta Obiettivo Tricolore in provincia. Travolto da un mezzo pesante, è stato trasportato all’Ospedale di Siena per un politrauma

Alex Zanardi coinvolto in un grave incidente durante una gara di handbike (Ansa)

Sarebbero molto gravi le condizioni di Alex Zanardi, rimasto coinvolto in un incidente questo pomeriggio nel Senese durante una delle tappe della staffetta di «Obiettivo tricolore», con atleti paralimpici in handbike, bici o carrozzina olimpica. Da quanto appreso il pilota avrebbe riportato un politrauma. È stato trasferito in codice 3 all'ospedale Le Scotte di Siena dove è da poco arrivato con l’elisoccorso.

Alex Zanardi è rimasto coinvolto in un incidente stradale in provincia di Siena, durante una delle tappe della staffetta di «Obiettivo tricolore», viaggio che vede tra i partecipanti atleti paralimpici in handbike, bici o carrozzina olimpica. L’incidente è avvenuto lungo la statale 146 nel comune di Pienza. Da quanto si apprende è coinvolto un mezzo pesante. Sul posto intervenuto l’elisoccorso per trasferire Zanardi in ospedale.

A dare l’allarme sono stati gli atleti che con Zanardi stavano partecipando alla staffetta. Sul posto intervenuti insieme ai soccorsi, carabinieri, polizia municipale dell’Amiata-Valdorcia e anche i vigili del fuoco. È poi intervenuto l'elisoccorso per trasportare Zanardi all'ospedale di Siena.