Incidente alla Camera, sì a una patrimoniale sopra i 500mila euro. Governo: non si darà seguito

Incidente di percorso sulla patrimoniale: un ordine del giorno prima accolto dal Governo in aula alla Camera e poco dopo ’cassato’ da palazzo Chigi. La vicenda inizia in mattinata: l’aula di Montecitorio ha adottato un ordine del giorno alla proposta di legge sull’introduzione delle competenze non cognitive nelle scuole, a firma del deputato dell’opposizione e segretario di Si, Nicola Fratoianni. Il testo «impegna il Governo a valutare l'introduzione di una Next Generation Tax». Una tassa per finanziare azioni di contrasto alla dispersione scolastica.

Tassati i patrimoni superiori a 500mila euro

Secondo il testo dell’ordine del giorno sarebbero stati sottoposti alla tassazione «i patrimoni delle persone fisiche solo se superiori ai cinquecentomila euro, ottenuti considerando il complesso, in Italia e all’estero, delle proprietà immobiliari (valutate sulla base dei valori catastali, non di quelli - ben più elevati - di mercato), degli investimenti finanziari, delle giacenze bancarie e dei beni mobili di lusso e, nello stesso tempo, l’eliminazione di ogni ulteriore forma di tassazione di tali cespiti (Imu, imposte sui conti correnti e sui depositi titoli, imposte di bollo)».

Gettito stimato: dieci miliardi

Il gettito stimato - dieci miliardi di euro - sarebbe servito a «reperire risorse per combattere la dispersione scolastica». Incredibilmente l’ordine del giorno ha ottenuto il parere favorevole del Governo, per voce della sottosegretaria all’Istruzione Paola Frassinetti (FdI), che ha, però, chiesto una riformulazione rispetto alla versione originaria presentata da Fratoianni che impegnava il Governo ad adottare la tassa patrimoniale «nel prossimo provvedimento utile». La riformulazione è stata accolta senza passare da un voto dell’assemblea.

Fonti Chigi: governo non darà seguito

Immediato il chiarimento di palazzo Chigi. «Come richiesto dall’ordine del giorno presentato dall’onorevole Fratoianni, che impegna il Governo a “valutare la possibilità di introdurre una next generation tax”, una sorta di nuova tassa patrimoniale, il governo ha velocemente valutato la proposta e altrettanto velocemente ha concluso che non intende dare seguito alla stessa». È quanto riportano fonti di Palazzo Chigi, dopo l’approvazione alla Camera di un ordine del giorno di Avs che impegnava il governo a introdurre una nuova tassa sui patrimoni per finanziare azioni di contrasto alla dispersione scolastica. É trapelato che la premier Giorgia Meloni nel corso di una colazione a palazzo Chigi con i vicepremier Matteo Salvini e Antonio Tajani e i capigruppo di maggioranza, avrebbe ribadito l’esigenza di un maggiore coordinamento tra Governo e Parlamento, anche dopo l’ultimo episodio Fratoianni sulla una tassa patrimoniale.

Pungenti i commenti

Pungenti i commenti. Il deputato Luigi Marattin di Azione Italia viva ironizza in un tweet ”I tassatori folli. Di destra”: «Noi di Azione e ItaliaViva eravamo pronti a votare ferocemente contro. Ma il Governo Meloni-Fratoianni ha deciso di accoglierlo direttamente senza neanche metterlo ai voti. Ed è quindi pronto a valutare una nuova patrimoniale». Elena Bonetti, ex ministra per le pari opportunità nei governi Conte II e Dragh, parla di «una tassa patrimoniale sulle spalle famiglie del nostro Paese è un tradimento” e – rivolgendosi ai partiti di maggioranza chiede: «Come avete potuto proprio voi accogliere un ordine del giorno che introduce la tassa patrimoniale? Di nuovo create lo scontro in questo Paese: gli uni contro gli altri, i giovani contro i vecchi, i ricchi contro i poveri». La deputata dello stesso partito Daniela Ruffino ricorda che introdurre una tassa su un patrimonio di 500mila euro, calcolato su valori mobiliari e immobiliari significa tassare il 30% delle famiglie italiane.