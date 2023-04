Incidente d’auto per Ciro Immobile: scontro con un tram a Roma

Ascolta la versione audio dell'articolo

1' di lettura

Uno schianto violentissimo. Intorno alle 8.30 di domenica mattina, traffico quasi assente, il Suv, un Land Rover Defender, con a bordo il capitano della Lazio Ciro Immobile e le due giovani figlie, è andato ad impattare contro un tram della linea 19, nella zona di piazza Cinque Giornate a Roma, all’incrocio con Ponte Matteotti tra i quartieri Prati e Flaminio. La parte anteriore dell’auto è stata totalmente distrutta e gli airbag sono esplosi. Il mezzo dell’Atac è stato, di fatto, disarcionato dalle rotaie, sbalzato via dai binari. L’incidente ha provocato, complessivamente, 12 feriti, per fortuna nessuno in modo grave.

A farne le spese in primo luogo l’attaccante della Nazionale e il conducente del mezzo. Immobile dopo l’impatto è stato trasferito al Policlinico Gemelli assieme alla figlia più grande. Il numero 17 del club biancoceleste ha riportato un trauma distorsivo della colonna vertebrale e frattura composta dell’undicesima costola destra. In una nota la società ha spiegato che il calciatore rimarrà «in osservazione presso il reparto di medicina di urgenza» e non è escluso che possa saltare la prossima partita. La figlia più piccola è stata portata per accertamenti al Bambino Gesù. Il macchinista è stato trasferito in ambulanza in codice giallo all’Umberto I dove è stato dimesso con una prognosi di sette giorni. L’impatto ha causato conseguenze anche su alcuni passeggeri che erano a bordo del tram: in otto sono caduti a terra e hanno riportato escoriazioni e sono stati trasferiti in codice verde in vari ospedali della Capitale. Resta da accertare la responsabilità e la dinamica di quanto avvenuto.