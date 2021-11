Incidente durante la pausa caffè? No all’indennizzo per un rischio non legato al lavoro

I punti chiave L’ok del datore di lavoro

Niente indennizzo alla lavoratrice che si fa male mentre sta andando o tornando dal bar per la pausa caffè. Ad escludere la possibilità di usufruire della copertura Inail per gli infortuni sul lavoro è la Cassazione (sentenza 32473), perchè il rischio corso dalla dipendente di un ufficio giudiziario era il risultato di «una scelta arbitraria».

La signora, fanno presente i giudici di legittimità era stata mossa da impulsi, e per soddisfare esigenze personali e aveva volutamente creato «una situazione diversa da quella inerente l’attività lavorativa» anche intesa in senso “ampio”. Una libera scelta che porta dunque la Suprema corte a negare l’esistenza del nesso tra incidente e lavoro, presupposto per ottenere il risarcimento, in funzione di un’invalidità del 10 per cento. Scarsa la comprensione degli ermellini per il piacere del break , bollato come il « soddisfacimento di un bisogno certamente procrastinabile e non impellente».

L’ok del datore di lavoro

In questo quadro per i giudici di legittimità, è del tutto ininfluente «la circostanza della tolleranza espressa dal soggetto datore di lavoro in ordine a tali consuetudini dei dipendenti, non potendo una mera prassi o comunque una qualsiasi forma di accordo tra le parti del rapporto di lavoro, allargare l’area oggettiva di operatività della nozione di occasione di lavoro». Il nulla osta del datore è quindi irrilevante, perchè ciò che importa, secondo la consolidata giurisprudenza è che l’infortunio sia in qualche modo legato all’attività svolta, anche se causalmente, e anche se avvenuto all’esterno del luogo di lavoro. «Quando l’infortunio si verifica al di fuori, dal punto di vista spazio-temporale, della materiale attività di lavoro e delle vere e proprie prestazioni lavorative (si verifica cioè anteriormente o successivamente a queste, o durante una “pausa”), la ravvisabilità dell’occasione di lavoro - spiega la Cassazione - è rigorosamente condizionata alla esistenza di circostanze che non ne facciano venire meno la riconducibilità eziologica al lavoro e viceversa la facciano rientrare nell' ambito dell' attività lavorativa», o di tutto ciò «che ad essa è connesso o accessorio in virtù di un collegamento non del tutto marginale». La Cassazione accogli dunque il ricorso dell’Inail, che aveva invece perso i due precedenti gradi di giudizio.