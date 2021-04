Incidente in un cantiere Amazon, un morto e cinque feriti

1' di lettura

Un morto e cinque feriti, di cui uno gravissimo, è il bilancio di un incidente sul lavoro avvenuto nel cantiere del deposito Amazon di Alessandria. Secondo una prima ricostruzione avrebbe ceduto una trave facendo cadere i sei lavoratori impegnati in quell’area . «Un volo di almeno 6 metri - spiega Paolo Tolu, sindacalista della Feneal Uil sul posto da questa mattina -. Durante una fase di gettata è avvenuto il cedimento di una trave. Non si capisce, ancora, la causa di questo cedimento, che ha portato giù altre campate. Cerchiamo sempre di sollecitare e di tenere un’attenzione alta sulla sicurezza, probabilmente questo non è sufficiente. Ma più volte siamo venuti a controllare questo cantiere e i lavoratori sono sempre stati molto attenti, le norme venivano sempre applicate». Sul posto sono intervenuti Vigili del fuoco, equipaggi del 118 anche con l’elisoccorso e i carabinieri.

«Si tratta di un incidente terribile. I nostri pensieri e le nostre più sentite condoglianze vanno alle famiglie delle persone coinvolte. Restiamo a disposizione delle autorità competenti per qualsiasi necessità» È il commento di Amazon affidato a una nota. In nuovo deposito di smistamento di Alessandria si svilupperà su una superficie di circa 8mila metri quadri e una volta ultimato avrebbe creato circa 120 posti di lavoro a tempo indeterminato di cui una trentina nel centro e i restanti come driver impegnati nelle consegne all’ultimo miglio.

