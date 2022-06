Incidente a un treno AV in galleria a Roma. «Ondeggiamento anomalo». Nessun ferito, passeggeri evacuati nel tunnel

Ascolta la versione audio dell'articolo

Nel primo pomeriggio un treno Alta velocità Rfi si è arrestato per lo svio della locomotiva di coda, rimasta in posizione verticale, transitando nella galleria “Serenissima” all’altezza della stazione Prenestina, nel quadrante Est di Roma. Nessuno dei passeggeri risulta ferito. Il treno alta velocità Frecciarossa numero 9311, partito da Napoli e diretto a Torino, è parzialmente deragliato mentre viaggiava a una velocità non sostenuta poco dopo aver lasciato la stazione Termini. Sul posto 118, Polizia e Vigili del fuoco, che hanno fatto evacuare e messo in sicurezza i circa 230 passeggeri che si trovavano a bordo, costretti a raggiungere la banchina della stazione dopo aver percorso un lungo tratto a piedi in galleria.

La linea Alta Velocità tra Roma e Napoli è al momento interrotta in entrambe i sensi di marcia. Sul luogo dell'incidente sono intervenute tre squadre dei Vigili del fuoco, un carro sollevamento, un nucleo Usar e il carro autoprotettori. I tempi di ripristino dell’infrastruttura saranno comunicati dopo che i tecnici di Rfi avranno completato la ricognizione della linea e il binario sarà liberato dal treno.

“Abbiamo avuto paura, tutto è successo dopo essere ripartiti da Termini. Il treno ha avuto dei colpi di freno e poi fumo in carrozza. È saltata la luce e anche l’aria condizionata”, ha spiegato Simonetta, una dei passeggeri che era a bordo del treno. “Siamo rimasti al buio per diversi minuti - ha raccontato un altro passeggero - poi sono arrivati i vigili del fuoco che ci hanno fatto scendere. Abbiamo camminato in galleria per oltre un chilometro”.



Vigili del Fuoco: possibile causa “ondeggiamento anomalo”

Rfi in una nota spiega che sono “ancora da accertare” le cause dello “svio della locomotiva di coda” sul treno Av Napoli-Torino. “Nell’accaduto, da quanto risulta al momento - si legge in una nota -, nessuna persona ha subito conseguenze. I tecnici di Rfi sono sul posto per le verifiche e i necessari interventi”.

“Il treno è entrato in galleria senza problemi. Poi, per motivi che andranno accertati, c’è stato probabilmente un ondeggiamento anomalo e il locomotore di coda è andato a sbattere contro l’ingresso della galleria”. Questa invece la prima ricostruzione dell’incidente secondo quanto riferito ai cronisti dall’ispettore antincendio dei Vigili del fuoco, Pasquale Labate. I passeggeri, conferma Labate, sono stati messi in sicurezza, mentre sulla linea ferroviaria ancora bloccata ci sono diversi detriti provocati dall’urto del treno con la galleria.