Incidenti sul lavoro, muore 28enne travolto da una lastra d’acciaio

Ascolta la versione audio dell'articolo

1' di lettura

Un operaio è morto schiacciato da un lastra di metallo. È accaduto in un’azienda a Borgo San Giacomo nel Brescia che lavora acciaio. La vittima è un 28enne di origini marocchine rimasto schiacciato dalla lastra che si è staccata da un carroponte. Sul posto, in via dell’Ecologia, sono intervenuti tecnici dell’Ats, carabinieri e il personale del 118 che ha potuto solo constatare il decesso. L’incidente si è verificato intorno alle 13.30. Le indagini dovranno chiarire se l’incidente è stato causato da un errore umano o se è stato il dispositivo di sicurezza a non funzionare.