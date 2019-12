Incidenti stradali: nel 2019 vittime in calo del 2,9 per cento rispetto al 2018 Hanno perso la vita 1.566 persone, 46 in meno rispetto al 2018. Nelle sole notti dei fine settimana gli incidenti mortali sono stati 148: le vittime sono state 178

A Roma commozione e tanta folla al funerale di Gaia e Camilla

2' di lettura

Il dramma, l’ultimo quello di Camilla e Gaia - le due ragazze travolte in Corso Francia a Roma -, è immenso. Ma i dati, quelli ufficiali resi disponibili dalla Polizia e dai Carabinieri, ovvero le forze più coinvolte sul terreno dei controlli, mettono in evidenza un calo delle persone che hanno perso la vita nelle strade italiane.

Meno vittime nel fine settimana

Dall’inizio dell’anno all'8 dicembre scorso, nelle sole notti dei fine settimana (dalle ore 00,00 alle 06,00 di sabato e domenica), il bilancio è di 148 incidenti mortali che hanno cagionato 178 vittime (11 in meno rispetto al 2018).

In calo del 2,9% il numero delle persone che hanno perso la vita

Nel complesso, il 2019 (il dato è al 15 dicembre) ha fatto registrare un andamento nella sostanza stabile degli incidenti stradali: il numero complessivo (70.801) è in lieve diminuzione rispetto allo stesso periodo del 2018 (-1,3%), mentre i sinistri con esito mortale (1.430) sono pressoché invariati (8 meno dello scorso anno, -0,6%). Si riduce più sensibilmente – del 2,9% – il numero delle vittime (1.566, meno 46), e questo anche perché nel dato del 2018 sono ricomprese le 43 vittime del crollo del viadotto sul Polcevera.

Oltre 685mila violazioni per eccesso di velocità

Dal 1° gennaio al 15 dicembre 2019 le 3.859.538 pattuglie di Polizia e Carabinieri impegnate nella vigilanza stradale hanno contestato 2.376.484 infrazioni al Codice della Strada. Le violazioni accertate per eccesso di velocità sono state 685.778, ritirate 61.322 patenti di guida e 74.087 carte di circolazione. I punti patente decurtati sono 3.581.140. I conducenti controllati con etilometri e precursori sono stati 1.264.314, di cui 23.800 sanzionati per guida in stato di ebbrezza alcolica (+2,2% rispetto al 2018), mentre quelli denunciati per guida sotto l'effetto di sostanze stupefacenti sono stati 2.156 (- 6,7%).

Per approfondire:

● Fermo amministrativo, cancellazione gratis dal 1° gennaio (ma non sempre)

● Autostrade, stop all'aumento dei pedaggi per i gestori che non accettano le nuove tariffe