Incognita gialloverde per Draghi: i numeri che ballano tra M5S e Lega I pentastellati dovrebbero ingoiare un triplo boccone amaro: il ritorno con Renzi, l’abbraccio con Berlusconi e un governo con una forte presenza di tecnici di Manuela Perrone

Governo, Zingaretti ringrazia Conte e rilancia alleanza Pd-Leu-5s

I pentastellati dovrebbero ingoiare un triplo boccone amaro: il ritorno con Renzi, l’abbraccio con Berlusconi e un governo con una forte presenza di tecnici

3' di lettura

Fa bene il Pd a tremare: se i mal di pancia in casa Cinque Stelle si traducessero in un “no” alla fiducia a Mario Draghi, i dem di Nicola Zingaretti potrebbero ritrovarsi a sostenerlo fianco a fianco con quella destra sovranista targata Matteo Salvini con cui avevano giurato di non volere avere a che fare. Paradossi di una crisi di governo in piena pandemia, più subita che gestita.

Il triplo boccone amaro dei Cinque Stelle

Logico che il Partito democratico preferirebbe la soluzione della “maggioranza Ursula”: il sostegno a Draghi da parte della maggioranza giallorossa più Forza Italia, l’arco delle forze europeiste. Ma per i Cinque Stelle è un triplo boccone amaro da ingoiare: il ritorno con Matteo Renzi che era stato digerito soltanto pur di veder partire il Conte ter, l’accettazione di un governo con una forte presenza degli odiati tecnici e persino l’abbraccio con Silvio Berlusconi. Tre motivi che spiegano il caos delle ultime ore, che ha spinto persino il più governista dei pentastellati, Luigi Di Maio, a porre come condizione quella di un «governo politico» e metà dei parlamentari levare gli scudi. Certo, c’è l’altra metà che rumoreggia e protesta. C’è il fichiano Federico D’Incà che suggerisce di sedersi comunque al tavolo e vedere le carte. C’è il pragmatico Stefano Buffagni che ricorda come Draghi abbia «un profilo inattaccabile».

Loading...

L’ambiguità di Conte

Orfani di Giuseppe Conte, i Cinque Stelle provano a reagire gridando “viva Giuseppe Conte”. Ma il premier uscente non scopre ancora le sue carte. Il Pd lo invita all’endorsement per Draghi, nella speranza che “muova” il corpaccione M5S. Palazzo Chigi smentisce trattative su un suo possibile ingresso nel governo o su un suo ruolo altrove. Di certo, però, il presidente del Consiglio nato tecnico è diventato politico ed è l’unico che avrebbe da guadagnare dalle urne anticipate, visto che i sondaggi più recenti quotano la sua lista tra il 16 e il 20%. Dovrà chiarire prima o poi se sarà lui a mettersi alla testa del M5S o se lancerà un suo partito.

Il sentiero stretto del Movimento

Una mossa di Conte potrebbe spostare il posizionamento pentastellato verso il sì a Draghi, sia pur sofferto. Costerebbe qualche ulteriore defezione alla forza di maggioranza relativa in Parlamento (oggi, al netto di addii ed emorragie, sono ancora 191 i deputati e 92 senatori), ma eviterebbe al governo Draghi di nascere come governo di minoranza. Vorrebbe dire traghettare il Movimento alla svolta: l’abbandono definitivo delle origini anti-sistema, già comunque abiurate nella sostanza da due anni e mezzo al governo. Da qui l’appello di Alessandro Di Battista ai Cinque Stelle: «Il governo Draghi lo devono votare semmai i rappresentanti dell’establishment. Le pressioni saranno fortissime. Voi non cedete».

Il “potere” della Lega

Un tentativo, quello di Di Battista, di riportare indietro le lancette a prima di marzo 2018, come se l’asse giallorosso non fosse mai esistito. Insieme, un invito chiaro a tornare all’opposizione. Ma qui entra in gioco la possibile partita della Lega. È vero che Matteo Salvini continua ad agitare la richiesta del voto entro ottobre, ma non ha ancora sciolto il dilemma: al voto di fiducia a Draghi si asterrà lasciandolo comunque decollare? Secondo i calcoli di YouTrend e Cattaneo Zanetto&Co, se la Lega votasse contro servirebbe il “sì” del grosso del M5S. L’astensione dei leghisti permetterebbe invece la partenza dell’esecutivo anche con il voto contrario di tutto il Movimento (oltre che di Fdi) con 138 sì a Palazzo Madama e 269 a Montecitorio, perché l’asticella dei voti necessari si abbasserebbe a quota 127 al Senato e 249 alla Camera. Se poi addirittura il Carroccio si accodasse agli azzurri nel sostegno pieno, i numeri volerebbero: anche senza i pentastellati, si raggiungerebbero ben 199 voti favorevoli al Senato e 400 alla Camera. E si materializzerebbe l’incubo peggiore del Pd: trovarsi da solo con Italia Viva, Fi e Lega.