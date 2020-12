Incompatibilità tra cariche negli organi professionali, si stringono le maglie

I commercialisti

Come successo per gli avvocati, anche nel caso dei commercialisti un’ordinanza della Suprema corte (21 maggio 2018, n. 12461) è intervenuta a correggere in senso più restrittivo un’interpretazione fornita inizialmente dal Consiglio nazionale sul punto che riguarda il limite massimo dei due mandati consecutivi da consigliere.

Se per il Consiglio era plausibile interpretare il divieto solo per lo stesso incarico, quindi in teoria svolgere due mandati da consigliere e poi magari candidarsi per la presidenza, i giudici hanno stabilito che il criterio sia da intendere “tout-court”: dopo due mandati occorre “saltare” una tornata per potersi ricandidare, in qualunque veste.

Un altro tratto comune alle principali professioni riguarda i vincoli che regolano la nomina a componente delle Commissioni disciplinari (provinciali o regionali), gli enti preposti ai procedimenti disciplinari verso gli iscritti agli Albi. In generale, non si può farne parte se nello stesso tempo si è consiglieri nazionali o territoriali.

I consulenti del lavoro

Ancora più rigido il regolamento per i consulenti dei lavoro. Chi vuol far parte del Consiglio di disciplina territoriale, oltre all’incarico di membro del Consiglio nazionale o provinciale, deve rinunciare a quello di revisore, non può ricevere mandati in seno alla Cassa previdenziale e neppure essere nominato in società o enti terzi, costituiti dai consigli e dall’ente pensionistico.

Regole severe anche per i consulenti del lavoro componenti delle commissioni di certificazione - enti che su richiesta della parti, a livello provinciale, valutano la congruità dei rapporti di lavoro e svolgono attività di conciliazione e arbitrato - e per quelli nel Comitato di asseverazione, organismo che su richiesta dei datori “certifica” i contratti di lavoro utilizzati e la regolarità contributiva dell’impresa.L’incrocio dei divieti