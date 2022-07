Incontrare i Leoni di Sicilia per le vie e nelle cale di Favignana

Chi ha divorato i romanzi di Stefania Auci non vedrà l'ora di approdare a Favignana, in cui la storia dei Florio getta la sua ancora isolana, e dove imbattersi in volti che richiamano le fattezze dei personaggi narrati nei “Leoni di Sicilia” è statisticamente assai alta. Il piacere qui è trascorrere ore e ore nelle acque di Cala Rossa e Cala Azzurra, noleggiare una bicicletta nel tardo pomeriggio per orlare le falesie che sembrano fatte di cartapesta, e mangiare il pesce nelle trattorie del borgo, senza distogliere ovviamente mai gli occhi dal totem di quel che resta dell'antica, epica tonnara.

