Incontrare Olmechi, Zapotechi e Mixtechi sul Monte Alban

Monte Alban è stata la casa di Olmechi, Zapotechi e Mixtechi, i popoli che hanno vissuto per un millennio e mezzo nella zona di Oaxaca. Camminare all’interno di questo sito archeologico significa compiere un viaggio a ritroso nel tempo e nelle architetture che sono state erette nella storia dell’uomo: ci si imbatte in una successione di terrazzamenti, piramidi, canali, dighe e terrazzamenti scavati nel ventre della montagna e impiegati per assolvere finalità sacrali. L’arrivo degli spagnoli cambiò ogni cosa, ma portò anche alle ricchezze coloniali che si ammirano a Oaxaca. Monte Alban mostra tutta la possenza dei suoi edifici, capaci di resistere ai numerosi terremoti che hanno flagellato il Sud del Messico.