Incontri fatti di incroci tra le arti e il sociale

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

Policentrico, trasversale, diffuso, sensibile al sociale, e ancora, poggiante sui grandi interpreti ma insieme curioso dei giovani, attento all’antico e al contemporaneo: il Ravenna Festival edizione numero trentatré porta la dedica a Pier Paolo Pasolini, nel centenario della nascita. Un bel ritratto in copertina, una fotografia del 1961 alla tomba di Dante, cappottone spigato e occhiali da sole, e la musica che gli piaceva, l’autore che sopra tutti ammirava, Johann Sebastian Bach, sintetizzato in quattro capisaldi, il violino, le Goldberg , i Brandeburghesi, Offerta musicale . E ancora un brano di Azio Corghi, il maestro di tutti i compositori, 85 primavere, che una decina di anni fa aveva scritto un brano sinfonico ideale per un rilancio, ispirato dai settenari brucianti di Carne e cielo e intitolato Tra la carne e il cielo , eletto poi a nome per tutto il cartellone.

Il titolo in un Festival oggi è imprescindibile. Nessuno o quasi ne fa a meno e solo da noi. Un motto centrato può diventare un volano di successo. Media contenuti diversi, li comunica in sintesi. Crea una cornice, opinabile e di cui si potrebbe fare a meno, ma caratteristica del nostro tempo. E dunque con la quale si devono fare i conti. Guardiamo a Ravenna, che sorpresa: il Festival (anteprima il 25 maggio con Underwater di Ludovico Einaudi, poi no stop dal 1° giugno al 21 luglio) omaggia sì PPP, sotto l’ombrello obbligato del nome e con diramazioni sulla figura del fertile nostro intellettuale. Ma nella sostanza rimane fedele a se stesso. Trova un amico, uno specchio. Come lui appunto policentrico, trasversale, diffuso, sensibile al sociale... Caratteristiche di sempre, qui.

Loading...

Compresa la scansione sui diversi binari di musica, danza, teatro, declinati in tutte le possibili variazioni e gli appuntamenti ospitati nei tanti luoghi incantevoli e privilegiati della città. Non seduto sul passato, attento a valorizzarne altri, con un gusto per la scoperta che al Festival si è sempre trasformato in immagine visiva, da fissare e tramandare. Forse perché qui a Ravenna era nato Roberto Masotti, insieme alla moglie Silvia Lelli il più grande fotografo di suoni. Una ferita, la recente scomparsa, il Festival ne ricorderà la permanenza.