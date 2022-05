Incontri. Risparmiatori o equilibristi?

Ascolta la versione audio dell'articolo

Gli anni della pandemia, prima e le vicende belliche ora, stanno mettendo a dura prova i risparmiatori, che faticosamente cercano di tenere i nervi saldi, di trovare punti fermi in uno scenario trasformatosi rapidamente: il ritorno brusco dell'inflazione, il calo pronunciato per gli strumenti del reddito fisso, i costi improvvisamente esorbitanti (quando non insostenibili) per le materie prime e le conseguenti bollette.

La conferenza che il Salone del Risparmio ha affidato a Radio24 vuole aiutare i risparmiatori (e i loro consulenti) a individuare i veri e raggiungibili obiettivi delle loro scelte di investimento, così da mantenere, come dice il titolo dell'incontro, un equilibrio.

Per questa ricerca, che si svolgerà il terzo giorno del Salone, il 12 maggio (si veda la scheda) è previsto il contributo di due specialisti. Ci sarà Aminata Gabriella Fall, più nota come “Ami” e ancor più nota come @Pecuniami, il suo blog e il suo account che su Instagram raccoglie decine di migliaia di risparmiatori e soprattutto di risparmiatrici, poiché spiega i temi economici e finanziari rivolgendosi soprattutto alle donne. Esperta bancaria di crediti in sofferenza, ha ampliato la sua attività di divulgatrice con il volume «Signore è ora di contare! - Manuale di consapevolezza finanziaria».

Insieme a @Pecuniami ci sarà Enrico Maria Cervellati, che insegna Finanza Aziendale alla Link Campus University Roma e che si occupa di finanza comportamentale dal 2002. È tra i maggiori esperti del settore, autore di testi di approfondimento sulla finanza comportamentale, tra cui «Investire con testa e cuore: come conciliare ragione e sentimento per decisioni di investimento migliori». Fondatore e chief brand officer di Emc3Solution.

Ai due esperti e al pubblico in sala, che sarà coinvolto in rapidi test proprio da Cervellati, chiederemo quale può essere l’equilibrio migliore tra le tre grandi direzioni proposte dal Salone: umani, responsabili e digitali. Dove ogni termine si presta a evoluzioni positive ma anche a incidenti di percorso: umani, cioè empatici ma fallibili, responsabili nel proteggerci ma non inerti, digitali e al passo con la tecnologia, che non deve diventare un ostacolo tra coloro che investono e i professionisti che li aiutano.